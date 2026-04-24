Detenidos tres hombres en Vila-seca (Tarragona) por sustraer combustible a autobuses

Objetos hallados en el registro - MOSSOS

TARRAGONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Salou y Vila-seca (Tarragona) han detenido este viernes por la madrugada a tres hombres, de 37, 43 y 46 años, por sustraer combustible a autobuses, informan en un comunicado.

Han sido detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa por actos preparatorios, y los hombres de 43 y 46 años lo fueron también por un delito de usurpación del estado civil; además, el de 43 años quedó detenido por tener vigente una orden de detención y el de 46 por conducir sin tener el permiso.

En abril se tuvo conocimiento de varios robos con fuerza de combustible de autobuses estacionados en un descampado del polígono industrial Alba de Vila-seca, con 14 vehículos afectados; y tras diversas gestiones policiales, los agentes identificaron el vehículo presuntamente utilizado, así como la identidad de un implicado.

Hacia las 01.00 horas de este viernes, una dotación de paisano localizó al vehículo circulando muy cerca de la zona de los robos, y los agentes identificaron a las tres personas, constatando que el conductor --de 46 años-- tenía 23 antecedentes, el copiloto --de 43 años-- 51 antecedentes y el tercero --de 37 años-- con 24.

Se supo que el conductor y el copiloto facilitaron identidades falsas; se encontró una garrafa con restos de combustible, así como un accesorio para trasvasar líquidos, herramientas y un arma blanca; y se prevé que los detenidos pasen el sábado o domingo a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Tarragona.