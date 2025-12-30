Detienen a un hombre en Figueres (Girona) por 6 robos con fuerza en el interior de viviendas

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado sábado a un hombre de 30 años en Figueres (Girona) como presunto autor de 6 delitos de robo con fuerza en el interior de viviendas del municipio de Vilafant (Girona).

De estos robos, tres habían sido tentativas y otros tres consumados, mediante el acceso del autor al interior de los domicilios de las víctimas en franja horaria noctura y mientras estos se encontraban en el interior, habitualmente forzando persianas y ventanas y robando dinero y joyas, informa Mossos en un comunicado este martes.

La unidad de investigación de la comisaría de Figueres llevó a cabo las indagaciones oportunas para establecer la autoría y determinaron que en todos los casos se trataba de un solo autor, gracias a las imágenes de seguridad analizadas y los indicios recogidos.

La madrugada del pasado 27 de diciembre, mientras los agentes llevaban a cabo un dispositivo preventivo en la zona de Vilafant afectada por los robos, vieron a un hombre que coincidía con la descripción del autor y este huyó al ver a los agentes, aunque acabó siendo localizado y detenido cerca del lugar, en el término municipal de Figueres.

El detenido tiene múltiples antecedentes por hechos similares y ha pasado este martes a disposición del juzgado en funciones de guardia de Figueres.