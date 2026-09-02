Detienen en Valencia a una pareja por presunto homicidio de una bebé en Santa Bàrbara (Tarragona)

Archivo - Imagen de archivo de vehículo policial. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

TARRAGONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este miércoles por la mañana en la Estación del Norte de Valencia a una pareja por el presunto homicidio de una bebé en Santa Bàrbara (Tarragona), ha adelantado 'Levante' y han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Les han detenido al recibir una requisitoria judicial del tribunal de instancia de Amposta (Tarragona), que tiene una causa abierta tras la denuncia de la desaparición de una bebé, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en un comunicado.

Según el citado medio, la denuncia la realizó el abuelo paterno de la bebé, que aseguró ante la policía que su nuera le había comunicado el fallecimiento de la bebé y la había enterrado en casa en una caja de cartón.

Tanto la Policía Nacional como los Mossos d'Esquadra buscan confirmar si existe la bebé cuya desaparición se ha denunciado, puesto que el abuelo nunca la conoció, mientras que sí había conocido anteriormente a los otros 5 hijos de los detenidos.

La investigación del caso la llevan los Mossos d'Esquadra y la causa en el tribunal de instancia de Amposta ha sido declarada secreta.