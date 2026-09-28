Díaz anima a movilizarse por la vivienda: "Los derechos no se ganan solo en los despachos"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en Mataró (Barcelona) - EUROPA PRESS

Afirma que el decreto debe "meterle mano" a los fondos de inversión porque apenas pagan impuestos

MATARÓ (BARCELONA), 28 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se movilice ante la crisis de la vivienda en España: "Por supuesto que sí, los derechos no se ganan solo en los despachos".

"Lo vuelvo a decir como lo digo siempre, y parece que siempre resulta polémico", ha dicho este lunes en declaraciones a los medios antes del acto de presentación de la Red de Municipios por la Economía Social, que se ha celebrado en el Tecnocampus de Mataró (Barcelona).

Díaz ha asegurado que la vivienda es una emergencia y ha señalado que se está condenando a una generación a no tener futuro: "Desde que soy ministra, el paro ha dejado de ser el principal problema de España, y es la vivienda".

Por eso, ha animado a la ciudadanía a movilizarse pacíficamente: "La calle ha hablado. La gente está absolutamente preocupada por lo que está pasando en materia de vivienda".

REAL DECRETO

"Fíjense lo que cuesta arreglar el problema de la vivienda en nuestro país, que llevamos años exigiendo este Real Decreto", ha añadido Díaz ante la posibilidad de que este martes se apruebe en el Consejo de Ministros.

En este sentido, preguntada por si confía en que salgan sus propuestas, ha dicho que tienen que salir: "Seguimos peleando dentro del Gobierno para que el Real Decreto que se apruebe mañana esté a la altura de las circunstancias".

Asimismo, ha defendido incluir el tope del precio de la vivienda de alquiler, la prórroga automática de los contratos de alquiler y la regulación de pisos y habitaciones turísticas.

"Hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades y apenas pagan impuestos en España", ha insistido.

RED DE MUNICIPIOS

La red de municipios surge como un espacio de colaboración entre entidades locales de todo el país, orientado al intercambio de buenas prácticas y a la puesta en común de los elementos diferenciales de cada territorio.

También han participado en el acto la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino; el presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), Juan Antonio Pedreño; la jefa del Área de Promoción Económica y Fondos Europeos Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María García Arrieta, y representantes de las entidades de la Red de Municipios por la Economía Social.