Díaz reivindica la economía social como "palanca de desarrollo" en los municipios rurales

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el acto por el lanzamiento de la Red Estatal de Municipios por la Economía Social, en Mataró - EUROPA PRESS

Unos 30 municipios ya forman parte de la Red Estatal de Municipios por la Economía Social

MATARÓ (BARCELONA), 28 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reivindicado la economía social como un modelo económico sólido y presente en todos los sectores y ha asegurado que "los municipios pueden hacer de la economía social una verdadera palanca de desarrollo local" y una herramienta frente la despoblación.

Lo ha dicho durante su intervención en el acto por el lanzamiento de la Red Estatal de Municipios por la Economía Social, organizado en Mataró (Barcelona), Capital de la Economía Social 2026, junto a representantes de varias entidades, informa el Ministerio en un comunicado este lunes.

"Uno de los grandes retos que afrontan muchos municipios rurales es la despoblación, frente a esto, la economía social impulsa el emprendimiento colectivo, genera empleo ligado al territorio y mantiene actividades que de otro modo podrían desaparecer, lo que permite que más personas desarrollen su proyecto de vida en sus municipios", ha explicado.

Además, Díaz ha alertado de que este modelo económico corre peligro por la amenaza que sufre a nivel internacional, entre otros motivos, por la importante retirada de fondos a la Economía Social dentro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que podría llegar a suponer su desaparición en el organismo de Naciones Unidas.

LA RED DE MUNICIPIOS

La red de municipios, de la que forman parte una treintena de municipios de todo el país, surge como un espacio de colaboración entre entidades locales, orientado al intercambio de buenas prácticas y a la puesta en común de los elementos diferenciales de cada territorio.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio, está orientada a compartir experiencias, conectar redes territoriales, reforzar el impulso de la economía social en todo el país, y "con vocación de crecer progresivamente".

También han participado en el acto la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino; el presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), Juan Antonio Pedreño; la jefa del Área de Promoción Económica y Fondos Europeos Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María García Arrieta, y representantes de las entidades de la Red de Municipios por la Economía Social.