Archivo - Un hombre sujeta una bolsa con compras durante la campaña de Navidad en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha lanzado una guía virtual para avisar de los 10 errores más frecuentes que los consumidores deben evitar durante el Black Friday y el Cyber Monday, que se celebran este viernes y el próximo lunes respectivamente.

En un comunicado este lunes, la corporación ha explicado que el primer error es comprar sin haber fijado un presupuesto, el segundo dar por hecho que todos los descuentos son reales, mientras que el tercero es no pensar en los cambios y devoluciones de los regalos de Navidad, ya que los plazos y las condiciones pueden cambiar.

El cuarto error del que ha alertado es comprar en cualquier web y no elegir tiendas de confianza, así como desconfiar de las webs que no identifican claramente la empresa responsable; el quinto es creerse todas las ofertas que llegan al móvil o al correo; y el sexto es "pagar de cualquier forma" y evitar las transferencias bancarias.

Ha seguido con la lectura de la política de devoluciones; en pensar que las compras en línea tienen menos derechos y se puede devolver el producto dentro de los 14 días posteriores sin necesidad de justificar el motivo; el noveno error es deshacerse o perder el tique; y el último es olvidar que los productos siguen teniendo garantía.

Por todo ello, ha recordado que las rebajas "no eliminan los derechos" de las personas consumidoras y por ello ha recordado los principales derechos de consumo para no ser víctima de fraudes.