La Diputación de Barcelona recibe 650.000 euros para digitalizar el sector de la arquitectura

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha recibido una subvención de 647.944 euros de Red.es para acelerar la transformación digital de los sectores de la arquitectura, la ingeniería, la construcción y la operación de edificios, informa en un comunicado este viernes.

En concreto, financia el 40% del proyecto 'Construcció 4.0. Plataforma d'innovació per al sector AECO digital', el cual "desarrollará herramientas capaces de comprobar automáticamente determinados requisitos normativos a partir de los datos digitales de un proyecto".

A modo de ejemplo, la corporación ha explicado que las herramientas permitirán verificar si los recorridos de evacuación o la cobertura de extintores cumplen la normativa de protección contra incendios; comprobar anchuras, escaleras y otros requisitos de accesibilidad; o revisar el cumplimiento de determinadas exigencias del Código Técnico de la Edificación.