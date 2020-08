El director de centros públicos de la Generalitat: "Lo último que haremos es cerrar las escuelas"

Ramon Font (Ustec) asegura que no sabría "hacerlo peor"

El director general de centros públicos de la Conselleria de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha explicado este domingo que la Generalitat quiere asegurar que los colegios estén abiertos y sean seguros frente al coronavirus: "Lo último que haremos es cerrar las escuelas".

En una entrevista de 'Rac1' recogida por Europa Press, Gonzàlez-Cambray ha afirmado que los centros son un servicio público y esencial, y que es necesario "educar y formar a los jóvenes".

"A día de hoy hay niños que llevan seis meses sin ir a la escuela. Esto no puede ser", y ha explicado que será necesario enfrentarse a las dificultades porque no hay alternativa, en sus palabras.

Sobre la seguridad en los centros, ha afirmado que la Generalitat ha puesto en marcha "todas las medidas que han ido aplicando los diferentes países de Europa en el momento de abrir escuelas y que están funcionando".

Ha recordado que con la pandemia la situación sanitaria cambia cada día, pero que el 3 de julio la Conselleria de Educación ya presentó un plan de actuación para los centros educativos que incluía medidas como mantener la distancia, el uso de la mascarilla y los grupos estables de convivencia.

En cuanto a los profesores de especialidades, que se mueven entre diferentes grupos estables, Gonzàlez-Cambray ha dicho que "deberán protegerse" aplicando las medidas de seguridad.

Ha mantenido que hay suficientes maestros, y ha recordado que la ratio ha ido bajando en los últimos años, pero que una ratio superior no es algo negativo: "Lo que no podemos afirmar es que ratios de 23, 24 o 25 alumnos por profesor indiquen que una escuela no es segura".

Antes de empezar el curso, se hará una valoración médica de todos los docentes para saber si pueden asistir presencialmente a las escuelas, y si no pueden "tendrán una baja médica y se pondrá un sustituto".

Y para aquellos alumnos que no puedan acudir presencialmente a los centros, "se están incrementado los recursos del programa de atención domiciliaria para que un profesor pueda ir a sus casas", mientras que se han formado a los maestros para educar a distancia.

El portavoz del sindicato Ustec, Ramon Font, ha afirmado que la Generalitat debe incrementar su inversión en educación porque, si no lo hace, el curso no durará mucho, en sus palabras: "Si me pidieran asesoramiento para hacerlo peor no sabría hacerlo".

En otra entrevista de 'Rac1', ha dicho que el plan de actuación de la Conselleria se ha hecho con el "objetivo de ahorrar dinero", y ha reclamado 40.000 profesores que vengan de un concurso de méritos --no de oposiciones-- para cumplir con las ratios necesarias.

"Si no se endeudan ahora por sanidad y por educación, ¿cuándo lo harán?", y ha criticado que mientras que en algunos centros se han utilizado barracones durante años ahora no se contemplen como una opción alternativa.

Ha considerado que algunas de las recomendaciones sanitarias de la Generalitat "parecen más de economistas que de médicos", y ha avisado de que a veces lo barato sale caro.