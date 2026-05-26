Dispositivo en marcha de Mossos contra una red de cultivo de marihuana en localidades de Girona este martes - MOSSOS D'ESQUADRA

GIRONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la División de Investigación de los Mossos d'Esquadra han iniciado la madrugada de este martes un dispositivo para detener a los miembros de una organización criminal dedicada principalmente al cultivo 'indoor' de marihuana y la distribución de sustancias estupefacientes con epicentro en la demarcación de Girona.

También se les relaciona con la tenencia de armas y el blanqueo de capitales y el dispositivo contempla varias entradas en inmuebles en esta demarcación, ha informado la policía catalana en un comunicado.

El despliegue policial cuenta con más de 600 efectivos policiales, con agentes de la DIC, el Grup Especial d'Intervenció (GEI), la Brigada Mòbil (BRIMO), el Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), Policía Científica, Unidad Canina, Medios Aéreos, Sala Central y Unidad de Seguridad Ciudadana.

Las entradas se realizan en las localidades de Girona, Riudarenes, Cassà de la Selva, L'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart y Salt.

El caso se encuentra bajo secreto de las actuaciones.