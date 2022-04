Dobrowolski, procesada por el presunto intento de homicidio de Mainat: "Yo no le he dado insulina"

Rechaza declarar ante el juez y recurre su imputación ante la Audiencia de Barcelona

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exmujer de Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski, ha defendido su inocencia después de que este viernes el juez le haya comunicado que está imputada por presuntamente intentar matar al productor con una sobredosis de insulina: "Yo no le he dado insulina. Nunca ha habido insulina en nuestra casa. Lo que hacía mi exmarido a solas no lo sé".

En declaraciones a los medios desde la Ciutat de la Justicia, ha explicado que ha comparecido ante el juez pero no ha declarado, puesto que está pendiente del recurso de apelación que su defensa ha presentado contra la imputación --por presunto homicidio o asesinado y revelación de secretos-- ante la Audiencia Provincial de Barcelona.

Aun así, ha afirmado que su versión es la misma que ha dado "en cada momento": la noche en la que presuntamente trató de envenenar a Mainat, según la investigación, no le dio insulina, sino cuatro productos con receta que no podían perjudicarle.

"Lo que haya podido tomar aparte de lo que haya dado yo, sobre eso ya no tengo ni control ni conocimiento", ha añadido.

Además, ha asegurado que "el único retraso" que hubo la noche en la que Mainat terminó en el hospital se debe a que ella entró en estado de 'shock', y que solo tardó dos minutos en llamar a emergencias.

PIDE VER A SUS HIJOS

Dobrowolski ha recordado que lleva dos años siendo investigada y ha lamentado que, desde entonces, no ha visto a sus hijos más que en visitas supervisadas.

"Es una medida cautelar que está dejando un impacto y daño duradero para siempre, en la vida de mis hijos y en la mía. Exijo una revisión de esta práctica y de las leyes que permiten eso", ha afirmado.

También ha afirmado que, de los 4.100 euros que recibe de manutención en virtud del acuerdo de divorcio de Mainat, ahora solo cobra el salario mínimo interprofesional.

Según asegura, el resto lo tiene embargado por deudas que cifra en 50.000 euros, y que dice que no son suyas: "Yo no he montado un negocio y lo he arruinado. No me he ido de fiesta y de crucero".

ORDEN DE BÚSQUEDA Y CAPTURA

En declaraciones a los medios, el abogado de Dobrowolski ha aclarado que no está en búsqueda y captura por romper la prohibición de comunicación con Mainat y sus hijos, como ella misma aseguró, puesto que "lo que ella quería decir realmente es que la estaban buscando los Mossos".

Preguntada por si ha declarado en una comisaría, ha dicho que acudió a una pero por otro tema distinto después de que la parara la Guardia Urbana: "Salí en patinete y el trozo del portal a la calle lo crucé conduciendo el patinete. Me disculpo públicamente por ello".

Dobrowolski ha llegado al juzgado pasadas las 11.00 horas de este viernes y, antes de comparecer ante el juez, su abogado ha asegurado que se encontraba "tranquila"; fuentes judiciales han explicado que el auto de procesamiento le atribuye presuntos delitos de homicidio o asesinato en grado de tentativa y revelación de secretos.