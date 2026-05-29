Docentes se concentran en la plaza Santa Maria de la Abadia de Montserrat para pedir mejoras

Docentes durante una concentración frente a la Abadía de Montserrat, a 29 de mayo de 2026, en Monistrol de Montserrat, Barcelona, Catalunya (España). La concentración se enmarca en la huelga de docentes de Catalunya convocada por los sindicatos USTEC, CGT - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Centenares de docentes se concentran este viernes a mediodía en la plaza de Santa Maria de la Abadia de Montserrat (Barcelona) y han bloqueado la entrada para pedir mejoras laborales y a favor de la educación pública, en el marco de la jornada de huelga educativa en el Baix Llobregat y Penedès.

Convocados por Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament e Intersindical, han desplegado una lona grande de color amarillo, han cantado el 'Virolai' y han gritado lemas como 'Huelga, huelga, huelga' y 'Educación pública y de calidad', el mismo día en el que se está celebrando la octava mesa sectorial entre la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat y los sindicatos.

Llevaban una pancarta principal en la que se leía 'Más salario, más recursos, menos ratios, menos burocracia' y llevaban silbatos, cacerolas y camisetas amarillas --representantivas del ciclo de protestas educativas--.