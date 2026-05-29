Docentes se concentran en la plaza Santa Maria de la Abadia de Montserrat para pedir mejoras

Docentes durante una concentración frente a la Abadía de Montserrat, a 29 de mayo de 2026, en Monistrol de Montserrat, Barcelona, Catalunya (España). La concentración se enmarca en la huelga de docentes de Catalunya convocada por los sindicatos USTEC, CGT
Docentes durante una concentración frente a la Abadía de Montserrat, a 29 de mayo de 2026, en Monistrol de Montserrat, Barcelona, Catalunya (España). La concentración se enmarca en la huelga de docentes de Catalunya convocada por los sindicatos USTEC, CGT - David Zorrakino - Europa Press
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Publicado: viernes, 29 mayo 2026 12:48
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BARCELONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Centenares de docentes se concentran este viernes a mediodía en la plaza de Santa Maria de la Abadia de Montserrat (Barcelona) y han bloqueado la entrada para pedir mejoras laborales y a favor de la educación pública, en el marco de la jornada de huelga educativa en el Baix Llobregat y Penedès.

Convocados por Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament e Intersindical, han desplegado una lona grande de color amarillo, han cantado el 'Virolai' y han gritado lemas como 'Huelga, huelga, huelga' y 'Educación pública y de calidad', el mismo día en el que se está celebrando la octava mesa sectorial entre la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat y los sindicatos.

Llevaban una pancarta principal en la que se leía 'Más salario, más recursos, menos ratios, menos burocracia' y llevaban silbatos, cacerolas y camisetas amarillas --representantivas del ciclo de protestas educativas--.

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