Docentes creen que Educació "incumple" el compromiso de mejorar condiciones y llaman a movilizarse

Los representantes de los sindicatos educativos este jueves tras la rueda de prensa en el Arc de Triomf de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos educativos catalanes han llamado a la manifestación de este sábado desde Arc de Triomf hasta el Born de Barcelona para la mejora de las condiciones de los profesionales educativos, tras considerar que la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat "incumple" al no traerles una propuesta, como dicen que se había comprometido.

En declaraciones a los periodistas este jueves, han asegurado que el departamento les ha dicho que trabaja en una propuesta retributiva aunque, según los representantes sindicales, "pretenden negar que sea una ruptura de la negociación y plantean más una alternativa sobre desburocratización".

"Sí que queremos hablar de desburocratización, pero con propuestas concretas sobre la mesa", indican al leer el manifiesto, en el que insisten en que las propuestas no solo pasan por la desburocratización, sino también por reducir ratios, ampliar plantillas y mejorar la democracia en los centros.

Recuerdan que "hay un calendario pactado y una mesa prevista, un compromiso concreto que no se ha respetado" y que sin una propuesta salarial no hay negociación, y afirman que no irán a ninguna mesa sin contenido y un calendario claro.

REPRESENTANTES

La portavoz del sindicato mayoritario, Ustec·Stes, Iolanda Segura, señala que para ellos una de las "cuestiones primordiales" es el complemento específico para poder avanzar en las negociaciones, y defiende la necesidad de recuperar el 25% del poder adquisitivo que creen que ha perdido el colectivo docente.

Por el sindicato Aspepc·Sps, Andreu Navarra, ve importante que el profesorado se movilice en la manifestación y la huelga "porque el departamento no se está moviendo, no hay nada más sobre la mesa; hay una posible propuesta retributiva, pero puede ser una maniobra dilatoria o de mínimos".

Por CC.OO. Educació, Esther Vila afirma que seguirán presionando al departamento con nuevas acciones y movilizaciones, para ir preparando la huelga del 11 (de febrero) si no se puede llegar a una propuesta que realmente mejore las condiciones laborales de las trabajadoras del sistema educativo".

Isarn Pardes, de la CGT, defiende que "la mejora de las condiciones laborales de toda esta gente es también la mejora de la cualidad educativa" y considera que las familias deben dar apoyo a las manifestaciones porque se juega la educación de sus hijos.

Lorena Martínez, de UGT, asegura que tienen el apoyo de la comunidad educativa, "porque no solo es un tema de personal educativo, sino que es un tema de país", y recuerda que en Primaria el complemento específico actual es de unos 600 euros y en la ESO de unos 800, y la propuesta es doblarlo.

PERSONAL LABORAL

Por otro lado, el personal laboral de educación afirma que el sábado también saldrán a la calle porque quieren "soluciones reales y una propuesta económica clara suficiente e inmediata, dignidad y compromisos claros", y reiteran que son imprescindibles en la educación, en sus palabras.

El personal laboral del departamento es el Personal de Atención Educativa (PAE), el de Administración y Servicios (PAS), el de guarderías y el personal laboral docente (profesorado de religión, centros integrados y docentes de FP).

Por CC.OO., Silvia Montero ha recordado el cierre en el departamento que se llevaron a cabo en diciembre, que se volvieron a reunir el 12 de enero con el departamento y que "llevan con el sueldo congelado desde 2012"; y Natalia Rodríguez (UGT) ha remarcado que no son personal de segunda, dice textualmente, ya que trabajan junto al personal docente y que son importantes para la inclusión.