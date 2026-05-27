Docentes en huelga cortan calles en Girona, Tarragona, Granollers (Barcelona) y Lleida

Manifestación de docentes en Tarragona este miércoles - USTEC·STES

BARCELONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La huelga educativa de docentes en Catalunya ha provocado cortes en las calles de Girona, Tarragona, Granollers (Barcelona) y Lleida, en este último caso de profesionales de las escuelas oficiales de idiomas (EOI), además de Barcelona ciudad, desde este miércoles a las 10.30 horas.

La huelga en Girona ha empezado en el Pont del Dimoni, la de Tarragona en l'Estàtua dels Despullats y la de Granollers (Barcelona) en el Pavelló d'Esports, han apuntado fuentes de Ustec·Stes a Europa Press.

Este miércoles es la segunda huelga educativa de este ciclo de movilizaciones hasta junio y la cuarta huelga educativa desde el inicio de este curso.