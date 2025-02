Domingo (CdRep) dice que no le constan irregularidades pese a no descartar otra auditoría

BARCELONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo del Consell de la República (CdRep), Jordi Domingo, ha expresado que no le constan irregularidades en el seno de la organización pese a no descartar tener que hacer otra auditoría.

"Creo que no ha habido ningún tipo de irregularidad, ningún tipo de abuso y, además, yo agradecería que quienes dicen esto que lo digan, que digan cuál, porque no es suficiente diciendo que ha habido abusos e irregularidades o cosas de éstas", ha dicho en una entrevista de este jueves en TV3 recogida por Europa Press en referencia a las acusaciones al excandidato Toni Comín por parte del rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc.

Preguntado por si ha podido hablar con el excandidato, ha respondido que no y, repreguntado por si cree que éste no quiere hablar con él, ha dicho que "me temo que no quiere".

"LAWFARE" A LAURA BORRÀS

"Es un claro ejemplo de lawfare para mí", ha dicho en referencia a la ratificación por parte del Tribunal Supremo de la condena a Laura Borràs por prevaricación.

Pese a que "es evidente que hay una actuación que puede decirse irregular desde el punto de vista de contratación, al menos así parece demostrarse", ha expresado, tras plantear que si Laura Borràs no hubiera sido quien era probablemente el caso hubiera acabado, a su juicio, en una absolución.