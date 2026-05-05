Dos detenidos con 100 kilos de hachís y 20 de marihuana en un piso turístico de Barcelona

Droga localizada en el interior del piso turístico de Barcelona - MOSSOS

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a primera hora de la tarde del 30 de abril a dos personas por presuntamente tener en un piso turístico del barrio del Raval de Barcelona 100 kilos de hachís y 20 de marihuana, informan fuentes de la policía catalana a Europa Press.

En la vivienda, ubicada en la calle Sant Pere Mitjà, también localizaron vapeadores y golosinas con THC, 6.900 euros en efectivo y un arma corta de fuego real.

Los detenidos estaban de paso en Barcelona y fueron interceptados a punto de irse de la capital catalana; la investigación, asumida por la Unitat Regional de Salut Pública, sigue abierta para esclarecer los hechos.