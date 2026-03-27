Dos detenidos en Balaguer y otro en Lleida por 3 robos con fuerza en establecimientos esta semana

Archivo - Imagen de recurso de un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres en Balaguer (Lleida) y otro en Lleida por 3 robos con fuerza en establecimientos entre este martes y el jueves, informan en sendos un comunicado este viernes.

Los detenidos en Balaguer son dos hombres de 24 años y 20 años, respectivamente, y a uno se le acusa de un robo con fuerza en un establecimiento tras llevarse la caja registradora, mientras que al otro arrestado se le vincula con un robo con violencia a una mujer y dos con fuerza en trasteros de la localidad, donde supuestamente sustrajo dos bicicletas valoradas en 3.700 euros.

El tercer detenido fue cogido 'in fraganti' tras presuntamente entrar a robar en una empresa de la ciudad de Lleida y los tres arrestados ya han pasado a disposición judicial.