Dos detenidos en Lleida por intentar robar el bolso a una anciana, que resultó herida tras caer

LLEIDA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este lunes a dos hombres de 29 y 30 años en Lleida por presuntamente intentar robar el bolso a una mujer de edad avanzada, que acabó cayendo al suelo con diversas lesiones relevantes, por lo que fue trasladada al hospital, informan en un comunicado este martes.

Los investigadores recogieron imágenes y descripciones sobre los sospechosos --que huyeron del lugar-- y su perfil coincidía con el de unos detenidos que fueron arrestados horas después por el robo en el interior de un vehículo.

Los detenidos, con antecedentes, pasarán a disposición judicial durante las próximas horas.