Dos detenidos en Salou (Tarragona) por un robo con fuerza en un alojamiento turístico

TARRAGONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a una mujer y un hombre de 32 y 47 años, respectivamente, como presuntos autores de un robo con fuerza en un alojamiento turístico de Salou (Tarragona), ha informado el cuerpo policial en un comunicado este miércoles.

Los hechos sucedieron el domingo, cuando la policía recibió una alerta a las 14.45 horas en la que se informaba de que dos desconocidos se estaban llevando objetos que habían sustraído de alojamientos turísticos de un bloque ubicado en la calle Penedès.

Agentes de paisano se trasladaron al lugar indicado y observaron que una pareja salía de un edificio y se dirigía a un vehículo estacionado delante con varios objetos, entre ellos un televisor, que posteriormente la policía comprobó que había sido sustraído.

Entre las pertenencias de los sospechosos se localizó un destornillador que usaron para forzar el armario de seguridad que contenía las llaves de diversos pisos turísticos y los mossos comprobaron que habían intentado acceder a varios, logrando entrar solo en uno de ellos.

Los detenidos, que acumulan más de una veintena de antecedentes policiales, pasaron el martes a disposición judicial del Juzgado en funciones de guardia de Tarragona.