Dos proyectos del sector salud de la preaceleradora de la Cecot será presentados en el MWC 2026

BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos proyectos emprendedores del sector salud de la preaceleradora Healthcare Vallès, impulsada por la Cecot, han sido seleccionados en el Demo Day del Programa Primer 2025, organizado por el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, y presentarán sus soluciones en el 4YFN del Mobile World Congress 2026.

Se trata de Foresee, promovido por Anna Comas Fenoll, y Polar NanoPharma, liderado por Ivan Ramos Tomillero, dos 'startups' que desarrollan soluciones "de alto valor añadido" en el ámbito de la salud y la tecnología médica, informa la patronal en un comunicado este jueves.

Foresee desarrolla tecnología de monitorización remota de pacientes con insuficiencia cardíaca y es capaz de medir múltiples parámetros fisiológicos en un único implante intravascular.

Por su parte, Polar NanoPharma es una plataforma de nueva generación basada en sistemas de encapsulación de policarbamato-poliureano que crea nanocápsulas inteligentes, para mejorar la solubilidad, estabilidad y liberación controlada de los fármacos dentro de las células tumorales.

El Demo Day, celebrado en la Antiga Fábrica Estrella Damm de Barcelona, ha reunido a los 19 proyectos preseleccionados de los diferentes programas de preaceleración que forman parte del Programa Primer, que cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus.