Dua Lipa y Gorillaz se apoderan de una noche de Primavera Sound con 80.000 asistentes

King Gizzard & The Lizard Wizard ofrecen su quinto concierto sin repetición de canciones en esta edición

BARCELONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La estrella británica Dua Lipa y la banda Gorillaz se han apoderado este jueves por la noche de los escenarios principales del Primavera Sound en el Parc del Fòrum de Barcelona, que ha reunido a 80.000 personas en el que ha sido la primera jornada del segundo fin de semana de festival.

Llegada la noche, Gorillaz le ha cogido el testigo a la banda de post-punk Interpol y ha conquistado el escenario ante una marea de asistentes animados que han bailado durante todo el concierto, con un repertorio prácticamente idéntico al que la banda ofreció la semana pasada, con temas como 'Strange timez' y 'On Melancholy Hill'.

Seguidamente ha llegado el turno de Dua Lipa, que ha alzado el vuelo con una versión extendida de 'Physical', con la que el público ha calentado motores para los temas que le han seguido: 'New rules', 'Love again', 'Cool', 'Pretty please', 'Break my heart', la muy coreada 'Be the One', 'We're good' y 'Good in bed'.

Esta es la segunda actuación de la estrella en Barcelona en ocho días, después de que llenara el pasado miércoles el Palau Sant Jordi con un enérgico espectáculo con las 17.000 entradas que salieron a la venta agotadas y dentro de su gira mundial 'The Future Nostalgia Tour'.

Dua Lipa, ganadora de dos premios Grammy, ha expresado su emoción por volver a llenar estadios y festivales después de la pandemia del Covid-19: "Estamos muy emocionados de estar aquí, porque no sabíamos si podríamos volver a hacerlo", ha asegurado.

APARICIÓN SORPRESA DE ANGÈLE

Uno de los momentos álgidos ha llegado con la aparición sorpresa de la francesa Angèle, que actuará el sábado en el festival, para entonar junto a Dua Lipa su tema conjunto 'Fever'.

El concierto ha seguido con 'Boys will be boys', 'One Kiss', que originalmente canta con Calvis Harris, 'Hallucinate' y 'Cold Heart', fruto de una colaboración con Elton John, antes de proclamarse estrella de la noche al cerrar por todo lo alto con las ineludibles 'Levitating', 'Future Nostalgia' y 'Don't start me now'.

Al mismo tiempo que Dua Lipa tomaba uno de los escenarios principales, los australianos King Gizzard & The Lizard Wizard han ofrecido su quinto concierto sin repetición de canciones en esta edición del festival --tres en sala en el Primavera a la Ciutat-- en una nueva enérgica actuación con temas como 'Crumbling Castle', 'Planet B' y 'Rattlesnake'.

BAD GYAL, CHARLIE XCX Y TYLER THE CREATOR

La noche seguirá de la mano Bad Gyal, Charlie XCX y Tyler de Creator, que también han actuado ya dentro de esta edición del festival, y culminará con Mujeres, Moonchild Sanelly y el DJ John Talabot, entre otros.

El Primavera Sound anunció a mediados de semana que Bleachers, Clairo, Holly Humberstone y Tainy no podrán estar en el festival "por imprevistos de última hora", e incorporó para este segundo fin de semana Hurray for the Riff Raff, Mura Masa, Chet Faker y Ferran Palau.