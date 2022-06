Dua Lipa llena el Palau Sant Jordi de Barcelona con un enérgico espectáculo ante 17.000 personas

Es la primera cita de la estrella en España dentro de su cuarta gira mundial

BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cantante Dua Lipa ha llenado este miércoles por la noche el Palau Sant Jordi de Barcelona con un enérgico espectáculo con las entradas agostadas y ante 17.000 personas, en la que ha sido su primera actuación en España dentro de su gira mundial 'The Future Nostalgia Tour'.

La estrella ha interpretado 15 canciones, entre las que figuraban sus temas más conocidos, y dos bises, en un concierto con ambiciosas coreografías y constante presencia de bailarines en el escenario, así como cuatro coristas, una banda de músicos y tres cambios de vestuario.

'The Future Nostalgia Tour' es la cuarta gira mundial de Dua Lipa, que inicialmente tenía que arrancar en Madrid en abril de 2020 pero tuvo que ser aplazada hasta en dos ocasiones por las restricciones derivadas de la pandemia del Covid-19.

El espectáculo ha empezado hacia las 21.15 horas después de la actuación de la británica Griff, telonera de la gira, cuando el escenario se ha abierto y ha aparecido Dua Lipa con una versión extendida de 'Physical', seguida por 'New Rules', 'Love Again', 'Cool', para la que han salido dos patinadores al escenario, 'Pretty Please' y 'Break My Heart'.

"Buenas noches, Barcelona. Gracias por todo. Parece un sueño que al fin pueda estar aquí. Gracias a todos por el amor, los mensajes y por darme la oportunidad de estar aquí. Me encanta la ciudad, significa mucho para mi", ha defendido la artista.

CINCO AÑOS DE SU PRIMER ÁLBUM

También ha recordado que precisamente el día después del concierto, este jueves, se cumplen cinco años del lanzamiento de su primer álbum, 'Dua Lipa' (2017), y ha animado al publico a cantar una de las canciones más icónicas y especiales para ella del disco, 'Be the One', que ha finalizado con un "os quiero mucho" y que ha supuesto el fin del primer acto del concierto.

Tras una breve pausa y un cambio de vestuario, ha reaparecido con un mono plateado y brillante para interpretar, sola en el escenario negro y bajo la luz de un foco, 'We're good', y después se le han sumado los bailarines para 'Good in bed', 'Fever', que ha interpretado junto a la francesa Angèle en algunos conciertos de la gira, y 'Boys will be boys'.

Para esta última han tomado el escenario los bailarines, que han entretenido a un público entregado mientras la cantante se cambiaba por segunda vez antes de volver al escenario con 'One Kiss', que originalmente canta con Calvis Harris, 'Hallucinate' y 'Cold Heart', fruto de una colaboración con Elton John.

En el tramo final del concierto la cantante se ha subido a una plataforma flotante para cantar por encima del público 'Levitating', con el que ha sido su último vestuario, y se ha despedido con dos bises que han sido 'Future Nostalgia' y 'Don't sart me now' entre los aplausos y ovaciones de un público satisfecho que ha podido disfrutar de más de 90 minutos de espectáculo.

UNA GIRA CON MÁS DE 80 CONCIERTOS

La gira, con más de 80 conciertos en más de 25 países, empezó el pasado 9 de febrero en Miami y ha llevado a la cantante por otras 27 ciudades de Estados Unidos, así como por escenarios de Canadá, Reino Unido, Bélgica, Alemania y Francia, y concluirá el 16 de noviembre de 2022 en Perth (Australia).

Después de este concierto en la capital catalana, Dua Lipa actuará en el Wizink Center de Madrid el miércoles 3 de junio, y volverá a Barcelona el 9 de junio, dentro del segundo fin de semana del Primavera Sound.

Con tan solo dos álbumes en su repertorio, Dua Lipa ya ha recibido números premios BRIT Awards, MTV Music Awards y dos premios Grammy, convirtiéndose en una de las estrellas de la música pop actual.