Duch aboga por "reforzar la presencia institucional de Catalunya en ámbitos estratégicos clave"

El conseller de Acción Exterior, Jaume Duch, durante un pleno en el Parlament de Catalunya, a 22 de octubre de 2025 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha explicado este jueves en comisión parlamentaria la acción del Govern y los cambios respecto a las delegaciones, orientados a "reforzar la presencia institucional de Catalunya en ámbitos geográficos clave".

La Generalitat reubicará las sedes de cuatro delegaciones: la del norte de África pasará de Túnez a Marruecos; la de África meridional de Sudáfrica a Kenia; la del sureste de Europa se ubicará en Rumanía en lugar de Croacia, y la de Brasil en Sao Paulo en vez de en Río de Janeiro, informa el Govern en un comunicado.

"Hemos consolidado la utilidad de las delegaciones en un momento en que la acción exterior y la proyección institucional, económica, científica y cultural de Catalunya son más importantes que nunca", ha subrayado el conseller.

Duch ha afirmado que en un mundo "en cambio constante, cada vez más complicado e imprevisible", tener visibilidad e influencia no es un lujo, sino una obligación, y no es un gasto, sino una inversión, en sus palabras.

Ha destacado las actuaciones del Govern tanto con la consolidación de delegaciones como con el viaje institucional a China del pasado mes de julio, unas actuaciones con las que el Ejecutivo "reafirma su compromiso con una acción exterior proactiva, estratégica y coherente que contribuya a posicionar Catalunya como un actor relevante en la escena internacional".