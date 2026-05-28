Duch y Albiach (Comuns) ratifican el acuerdo para aumentar en 45 millones las políticas de cooperación

El conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, junto al diputado Andrés García Berrio - GOVERN

BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, han ratificado este jueves el acuerdo por el cual se incrementará en 45 millones de los Presupuestos catalanes para 2026 los recursos dedicados a las políticas de cooperación al desarrollo.

Tras este pacto, la dotación para la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo pasará de 40,6 millones en 2023 a 85,6 en 2026, informan en sendos comunicados, tras la reunión que han mantenido ambos junto al diputado de los Comuns Andrés García Berrio.

Aumentar los recursos de la Agencia Catalana de Cooperación en al menos 40 millones de euros respecto a 2025 era ya uno de los acuerdos con los Comuns para la aprobación de los suplementos de crédito en 2025 y que se incluyó también en el pacto para los Presupuestos en febrero, y que se materializa con el acuerdo de este jueves.

Se priorizará invertir en iniciativas de actores de cooperación catalana, de defensa de la democracia, los derechos de las mujeres, la acción humanitaria, la educación, la transición climática, energética y digital, la protección a defensores de los derechos humanos y la cultura de la paz.

El pacto de este jueves también contempla un "camino" para que en 2030 se destine el 0,7% del gasto corriente de la Generalitat a cooperación al desarrollo y para que se modernice esta política pública.

"NUEVA ETAPA"

Según lo pactado, se abrirá una "nueva etapa" en las políticas de cooperación a través de un nuevo Plan director hasta 2030, un programa de protección a defensores de los derechos humanos, el impulso de un Plan Director País de Paz y la creación del Centre Català d'Empresa o Drets Humans.

Además, para 2026 se más que triplicará el apoyo a Palestina, que pasará de contar con 3,6 millones de euros en 2023 en políticas de apoyo a 12 millones en 2026.