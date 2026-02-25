Duch asegura que está trabajando en medidas para "facilitar el voto" de catalanes en el extranjero

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 25 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Illa se vuelve a enfrentar a las preguntas de - Alberto Paredes - Europa Press

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha asegurado que su departamento está trabajando para "poner en marcha una serie de medidas que puedan facilitar el voto" de los catalanes residentes en el extranjero, dentro de las competencias de la Generalitat.

En respuesta a una pregunta de Oriol López (ERC) en la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament este miércoles, ha detallado que estas medidas se basan fundamentalmente en una "comunicación más clara y más accesible", más transparencia del procedimiento y de los resultados y mejora del sistema de reembolso, así como actuaciones de difusión.

El conseller ha señalado que es necesario "un procedimiento más ágil y mucho más accesible" para facilitar el voto exterior, y ha detallado que el Govern ha hecho una encuesta entre los catalanes para saber las razones por las que no pudieron votar.

Ha detallado que el principal motivo es porque "no recibieron la documentación a tiempo", pero también porque percibían que el procedimiento era demasiado complejo, tuvieron problemas de inscripción en los centros de residentes o incluso por el coste del proceso, ya que ellos deben abonar el coste del voto por correo.

Duch ha recordado que hay una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre una propuesta de ley electoral catalana que se presentó en el Parlament en noviembre, y ha añadido que esta iniciativa estará en manos de los grupos y el Govern "dará el apoyo técnico necesario" cuando se apruebe la propuesta.