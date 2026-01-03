Duch defiende que Europa y Catalunya deben "abrirse más" en un mundo cada vez más competitivo

Archivo - El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña, Jaume Duch - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, ha defendido que tanto Europa como Catalunya deben "abrirse más" en un mundo cuyo contexto internacional es cada vez más comeptitivo en lo que se refiere al comercio.

Asimismo, ha sostenido que la UE debe "reinventarse y ser flexible" para hacer frente a los retos que han surgido los últimos años, ha indicado este sábado en una entrevista en 'El Periódico de Catalunya' con motivo del 40 aniversario de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (CEE) recogida por Europa Press.

Respecto a este efeméride, ha reivindicado el periodo como "los mejores 40 años" del país, ya que la entrada de España en la CEE supuso un apoyo muy importante que permitió consolidar el cambio democrático y multiplicar su desarrollo económico.

Asimismo, ha asegurado que desde el Govern aprovecharán el aniversario para "poner en marcha la reflexión sobre hacia dónde debe evolucionar esta UE" para hacer frente, textualmente, a los difíciles retos surgidos los últimos años.

"Es la hora de que Catalunya defienda a Europa y es importante que los catalanes nos demos cuenta de que nuestro futuro va ligado de una manera muy evidente al futuro de la propia UE", ha sostenido Duch.

OFICIALIDAD DEL CATALÁN

Al preguntársele por la oficialidad del catalán, ha asegurado que harán lo posible para que se logre este año: "Me gustaría mucho que fuese en 2026 y haremos tanto trabajo como sea posible".

Ha señalado que la negociación sigue viva y el hecho de que no se haya llevado aún al orden del día del Consejo de la UE lo demuestra: "Lo que se está haciendo ahora es trabajo bilateral con esos pocos países que quedan que aún no ven que haya que tomar esta decisión".

Asimismo, ha sostenido que las "pocas reticencias que quedan son más bien fruto del desconocimiento respecto al papel que juegan estas lenguas y la importancia que tienen para quien las habla".

ACTIVIDAD EXTERIOR

Sobre la actividad exterior del Govern, el conseller ha hecho un "balance positivo" y ha destacado los viajes del presidente de la Generlitat, Salvador Illa, a Japón, Corea, China y México, y ha situado la India o Vietnam como siguientes objetivos.

Respecto a las tres nuevas delegaciones del Govern en China, Cabnadá y Jordania, ha insistido en que no hay un calendari fijado si bien ya se han iniciado las gestiones para abrirlas: "El calendario, en el fondo, es el calendario de la facilidad con la que se puedan abrir", ha argumentado.

Ha previsto que en los próximos meses puedan abrirse definitivamente y ha descartado la apertura de nuevas delegaciones hasta que no se haya "acabado de fortalecer las 21 delegaciones existentes y las 3 nuevas".