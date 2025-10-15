Duch defiende unos presupuestos europeos que pongan "las regiones al volante"

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, durante el acto - DEPARTAMENT DE UNIÓN EUROPEA Y ACCIÓN EXTERIOR

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, ha defendido que el nuevo marco financiero plurianual de la UE -- el presupuesto europeo a partir de 2027 -- debe poner "las regiones al volante y no en la fila de detrás".

Así lo ha dicho en un debate organizado este miércoles por el Govern en la delegación ante la UE entre representantes de los Cuatro Motores para Europa, la asociación de cooperación entre Catalunya, Baden-Württemberg, Lombardía y Auvergne-Roine-Alps, y el exprimer ministro de Italia, Enrico Letta, en el marco de la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, según informa el Departament en un comunicado.

En el acto, titulado "La brújula de los Cuatro Motores para la cohesión y la competitividad estratégica", se ha celebrado con el objetivo de reflexionar sobre la competitividad europea y poner en valor el papel de las regiones en la agenda de la UE.

En esta línea, Duch ha defendido el papel de los Estados miembro, las regiones y las autoridades locales: "Forma parte del alma de la Unión Europea", ha asegurado.

También ha señalado que las regiones deben "luchar" no solo para participar del diseño de políticas sino también para conseguir que estén dotadas con los medios suficientes, en sus palabras.

Por su parte, Letta ha defendido que los Cuatro Motores son "las regiones más integradas de la UE" y, a su parecer, pueden tener un papel fundamental.

PACTO POR LA MEDITERRÁNEA

También este miércoles Duch ha participado en el diálogo "Nuevo pacto por la Mediterránea: Retos y perspectivas entre la cohesión y la ampliación", junto con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Dubravka Suica.

Duch ha expuesto la necesidad de que este nuevo pacto tenga "objetivos tangibles", como la cohesión, la sostenibilidad o el bienestar de la ciudadanía.