Duch llama a vehicular la ayuda a Ucrania por la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, la reunión del Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència. - GOVERN

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha llamado a las organizaciones, entidades y redes a continuar prestando actuaciones de respuesta humanitaria a Ucrania a través de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, con foco específico "en la preparación del invierno".

En un comunicado este viernes, la Conselleria ha explicado que Duch se ha expresado así en la reunión del Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència convocada por el departamento para "actualizar el análisis de la situación, compartir actuaciones de los actores implicados y reforzar la coordinación institucional y social.

Duch ha presidido esta sesión, que también ha contado con la participación de representantes de la Generalitat, administraciones locales, organismos especializados y entidades humanitarias catalanas.

En su intervención, el conseller ha recordado el acuerdo aprobado por el Govern en mayo de 2026 para reforzar el apoyo a Ucrania, así como el reciente viaje a principios de septiembre del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a Kiev.

Ha destacado que esta visita permitió "trasladar el compromiso del Govern al presidente Volodímir Zelenski y establecer acuerdos institucionales en tres oblasts".

Por su parte, las administraciones locales y las organizaciones humanitarias han expuesto las iniciativas que están desarrollando sobre el terreno, y han compartido un análisis de los principales retos humanitarios, especialmente en "la protección de la población civil, las dificultades de acceso a las zonas cercanas a la línea del frente y las necesidades derivadas de los ataques continuos contra infraestructuras energéticas".