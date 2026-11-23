El conseller de UE y Acción Exterior, Jaume Duch, en la Conferencia de Ciudades Mediterráneas 2026 - GOVERN

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha reivindicado la importancia de la "acción de las regiones" cuando los grandes acuerdos internacionales no progresan, después de que la 31 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) celebrada en Turquía haya concluido sin un acuerdo final, ha informado el Govern en un comunicado.

Lo ha dicho este lunes durante su participación en la Conferencia de Ciudades Mediterráneas 2026, organizada por el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) y MedCities en el Palau de Pedralbes, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona, y que ha reunido a alcaldes de ciudades mediterráneas como Ramala, Nablus (Palestina), Sarajevo (Bosnia), Mugla (Turquía), Sidón (Líbano) y Tetuán (Marruecos), en el marco del 11 Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM).

Duch ha mostrado su "profunda preocupación" por la falta de acuerdo final en la COP31, y considera que la urgencia climática no disminuye cuando las negociaciones internacionales no progresan.

"Este resultado nos recuerda la necesidad de un multilateralismo más eficaz, pero también que la acción de los gobiernos locales y regionales es todavía más importante cuando los grandes acuerdos internacionales no progresan al ritmo necesario", ha insistido.

En este sentido, ha dicho que las ciudades no pueden sustituir las responsabilidades de los Estados, pero ha remarcado que no se puede permitir que "las dificultades de la diplomacia internacional paralicen" iniciativas.

MULTILATERALISMO LOCAL

El conseller ha incidido en que las ciudades y regiones deben ser reconocidas como actores políticos con "capacidad para participar en las grandes agendas internacionales" y ha defendido el concepto de multilateralismo local.

"Muchos de los grandes objetivos internacionales solo se pueden conseguir con la participación activa de los gobiernos territoriales", ha apuntado, y ha situado el desarrollo del nuevo Pacto por el Mediterráneo de la UE, la nueva visión estratégica de la UpM y las negociaciones del próximo presupuesto de la Unión como una oportunidad importante para reforzar la dimensión territorial de la cooperación euromediterránea.

Duch trabajará en este sentido como nuevo presidente de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas, en representación de más de 100 regiones de 24 estados con el objetivo de reforzar la cooperación que, ha asegurado, continúa siendo posible y es útil en un contexto internacional con "demasiados ejemplos de división".

En la conferencia también han participado la teniente de alcaldía de Barcelona Maria Eugènia Gay; la presidenta de MedCities, Clare Hart y el director de Representación de la Comisión Europea en Barcelona, Manuel Szapiro, y clausurarán la jornada el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.