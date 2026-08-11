Duch se reunirá este martes por videollamada con los 'casals' catalanes en Colombia tras el seísmo

El conseller de Acción Exterior de la Generalitat de Catalunya, Jaume Duch, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, y el delegado del Govern en los Estados Andinos, Antoni Vicens i Vicens, se reunirán este martes por videollamada con los 'casals' catalanes en Colombia tras el seísmo de este lunes.

Según han explicado fuentes del Govern a Europa Press, la reunión será a las 15 horas (las 8 en Colombia) con los centros de la comunidad catalana en Colombia "para conocer la situación de los catalanes en el país y recibir información actualizada".

El terremoto, de magnitud 7,4 en la escala de Richter, se registró con epicentro a cinco kilómetros al este de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y a una profundidad de 107 kilómetros, y ha dejado hasta el momento al menos 132 muertos y daños en varias zonas del país, lo que ha llevado a las autoridades colombianas a decretar la situación de "desastre nacional".