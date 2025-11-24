Ebro reivindica la reinvención de la industria en su primer aniversario en la Zona Franca

Acto del primer aniversario de la reindustrialización de la planta de la Zona Franca de Barcelona - EBRO

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ebro EV Motors, Rafael Ruiz, ha reivindicado la reinvención de la industria en el primer aniversario de la reindustrialización de la planta de la Zona Franca de Barcelona y de su vuelta a la producción de automóviles en la actual Ebro Factory después de su primera etapa (1954-1987).

Así lo ha expresado este lunes en un acto celebrado en la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), que ha contado con la presencia del conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, y del director general de Industria del Ministerio de Industria y Turismo, Alberto Ruiz.

También ha contado con el vicepresidente de Chery International, Charlie Zhang, en representación del socio tecnológico de Ebro EV Motors tras sellar una alianza en abril de 2024 a través de la creación de dos 'joint ventures': Ebro SUV, para comercializar y para posventa de vehículos SUV con marca Ebro, y Ebro Factory, para la producción de modelos de las dos firmas automovilísticas.

"Ebro es el ejemplo de que la industria nacional puede reinventarse cuando hay compromiso, tecnología y un gran equipo. Este aniversario pertenece a todos: a los trabajadores que volvieron a la planta, a los que creyeron en el proyecto y a los que lo han hecho crecer en tan poco tiempo", ha subrayado Rafael Ruiz.

Por su parte, el ceo de Ebro Motors, Pedro Calef, ha subrayado que la marca "ha vuelto para quedarse, para generar empleo, innovación y orgullo industrial".

Durante este año, Ebro EV Motors ha incorporado a un millar de trabajadores en la Ebro Factory y ha generado más de 2.500 empleos contando también los puestos de trabajo indirectos, entre ellos 842 extrabajadores de la antigua planta de Nissan.

CUATRO MODELOS y 90 CONCESIONARIOS

Desde que se inició la producción del Ebro s700 en noviembre del año pasado, la compañía ha incorporado al portfolio de modelos el Ebro s800, también en sus versiones híbridas enchufables (Phev); el SUV urbano híbrido Ebro s400; y ahora el Ebro s900 Phev 4x4, que se ha presentado oficialmente en este evento.

Hasta el pasado mes de octubre, Ebro ha fabricado casi 12.000 vehículos, que ha comercializado a través de una red de ventas que antes de acabar el año llegará a los 90 concesionarios repartidos por toda España, asegurando el servicio posventa en todos ellos, y que alcanzará los 120 puntos de venta en 2026.

NUEVA LÍNEA DE PRODUCCIÓN

En el primer trimestre del 2026, la Ebro Factory acogerá una nueva línea de producción, robotizada, que permitirá "multiplicar por tres la capacidad de producción, incluyendo actividades de pintura y soldadura".

La nueva línea permitirá llevar la producción a una fabricación localizada lo máximo posible en Barcelona, con el objetivo de "crear riqueza en el entorno, generar y retener talento y empleo de alta calidad, e incorporar aún más al parque de proveedores local, también para las baterías de los vehículos".

El objetivo es comenzar con la producción del s400 y el s700, si bien la nueva línea permitirá fabricar hasta 6 modelos distintos.

EXPANSIÓN INTERNACIONAL

Ebro comenzará a hacer efectivos sus planes de expansión internacional el año que viene, con la entrada en el mercado búlgaro, el primer paso de la estrategia comercial en el exterior.

El acto ha culminado con la participación de la piloto catalana Laia Sanz, 20 veces campeona del mundo, que se ha incorporado como punta de lanza del equipo Ebro Audax Motorsport, compitiendo con el Ebro s800 XRR, cuya preparación intensiva se está llevando a cabo antes de su embarque rumbo al Rally Dakar.

La competición en el Rally Dakar se une al patrocinio de Ebro a la Selección Española masculina y femenina de fútbol.