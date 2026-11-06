La economía catalana crece un 2,9% interanual en el tercer trimestre, según Idescat

Gráfico con la variación interanual del PIB de Catalunya en porcentaje - IDESCAT

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PIB de Catalunya ha crecido un 2,9% interanual en el tercer trimestre, dos décimas más que el PIB de la economía española y también por encima del alza del 1,5% de la Unión Europea, según los datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

En un comunicado este viernes, ha afirmado que el alza del PIB se explica "principalmente" por la dinámica de los sectores de la construcción (+4,3%) y de los servicios (+3,5%), y también crecen la industria (+1,1%) y la agricultura (+0,1%).

Respecto al segundo trimestre, la economía catalana ha crecido un 0,7%, también una décima por encima del alza registrada por la economía española (+0,6%) y dos décimas por encima de la comunitaria (+0,5%).