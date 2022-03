La eDreams Mitja Marató Barcelona recibirá 13.000 corredores este domingo

BARCELONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La eDreams Mitja Marató Barcelona recibirá 13.000 corredores de todo el mundo este domingo, en una 32 edición donde se recuperará la normalidad después de dos años sacudidos por la pandemia de la Covid, ha explicado el Ayuntamiento de la ciudad en un comunicado este lunes.

"Dejamos ya la Covid detrás y reprendemos la normalidad para volver a disfrutar de la Mitja Marató por las calles de Barcelona", ha dicho el concejal de Deportes del consistorio, David Escudé.

Bajo el lema 'Time to be the first' (es la hora de ser el primero), los participantes recorrerán 21,0975 kilómetros en un trazado que recorre algunos de los sitios más emblemáticos de la ciudad, como el Fòrum, Arc de Triomf, la avenida Diagonal y la Gran Via.

La carrera, que iniciará desde el paseo Pujades a las 8.30 horas, contará con un grupo de atletas de élite encabezados por el ganador de la edición 2021, Haftu Teklu, con record de circuito 59.39''.

En categoría femenina, la atleta Genxebe Dibaba, confirmada para esta edición, ha causado baja por lesión, de modo que la cabeza de cartel será la etíope Asnakech Awoke (1h07.04'').

En esta ocasión, la competición contará con un porcentaje de participación femenina del 35% y el porcentaje de participantes extranjeros será del 19%.

"Vamos camino hacia la equidad. Nos hemos convertido en una muy buena carrera también para la élite", ha dicho al respecto el director de eDreams Mitja Marató Barcelona, Mauro Llorens.

Los dos días previos a la carrera, el pabellón número siete de Fira Barcelona acogerá la 'Fira del Corredor', donde los participantes recogerán su dorsal, camiseta y bolsa de corredor, y también habrá estands de marcas del sector, espacio destinado a los patrocinadores y servicios de salud y fitness.

La competición tendrá una vertiente solidaria: los participantes pueden apoyar una causa de entre las más de 2.800 organizaciones sin ánimo de lucro integradas en la plataforma de crowdfunding migranodearena.org.