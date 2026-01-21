Eliminada la restricción a vehículos pesados de circular por la BV-2249 por el corte de la AP-7

Mapa de la carretera BV-2249. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha eliminado la restricción de circulación de vehículos pesados en la BV-2249 sentido sur en la altura que une Gelida y Masquefa pasando por Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona) para minimizar las afectaciones del corte de la AP-7 por el accidente del tren de la R4 de Rodalies de este martes.

Así lo ha informado la corporación en un comunicado este miércoles en el que ha explicado que se recuperan los dos sentidos de circulación y que adaptan la velocidad "de forma que se garanticen las condiciones de seguridad en la vía durante este episodio de emergencia".

"Esta eliminación temporal de la restricción permitirá hacer frente al incremento de demanda en los dos sentidos que se espera que haya en la BV-2249 y garantizar el acceso de los vecinos y a los polígonos industriales de Can Panyella y la Ferreria", ha añadido.