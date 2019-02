Elvira Sastre, Premio Biblioteca Breve 2019 con su primera novela 'Días sin ti'

Actualizado 04/02/2019 14:20:50 CET

Reivindica el respeto a los mayores: "Son nuestro futuro"

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

La escritora Elvira Sastre ha ganado este lunes el Premio Biblioteca Breve de Seix Barral, dotado con 30.000 euros, con su primera novela 'Días sin ti' --que saldrá a la venta el 5 de marzo--, ha informado la directora editorial, Elena Ramírez, en rueda de prensa, donde ha recordado al editor fallecido Claudio López Lamadrid.

Con una alternancia de las experiencias vitales, la novela es una historia de complicidad a través del tiempo: la de una abuela y su nieto --ella maestra en tiempos de la República, y él artista en la actualidad-- que recrea vínculos y pasiones, arte y vocación, el peso del pasado y la importancia de la memoria.

La ganadora ha reivindicado el respeto a los mayores: "Son nuestro futuro. Veo a mi abuela y veo mi futuro. Todos vamos a llegar allí si hay suerte", ha agregado.

LA TRISTEZA, SENSACIÓN HERMOSA

"Gracias a la poesía he aprendido a vivir con la tristeza de una manera bastante sana", ha descrito la autora, que halla en la tristeza la mayoría de herramientas emocionales para sobrevivir, además de considerar que es una de las sensaciones más hermosas.

Sobre el hecho de pasar de poesía a novela, ha considerado que ha tenido que hacer un esfuerzo porque no quería caer en una prosa poética, lo que además le ha obligado a familiarizarse con los diálogos, "aunque la historia tiene cierto lirismo y poesía".

"Me he querido mantener muy alejada: la poesía es una necesidad, la escribo cuando lo necesito", ha detallado la autora, que considera que puede estar un año sin escribir un poema y no le pasa nada, mientras que la novela requiere una disciplina diaria.

Ha dicho que los libros le han salvado: "Las cosas que escriben vienen de las cosas que he leído. No escribe escritor sin lector, o eso es muy raro", ha añadido la autora, que ha citado como referente 'La delicadeza', de David Foenkinos.

Tras recibir el premio, ha confesado que está en estado de shock, ya el oficio del escritor es bastante solitario: "Uno se encuentra solo en un tren, en una habitación, en un hotel, y conlleva cierta frustración y dudas", y ha celebrado haberse rodeado de gente que le ha hecho mucho bien.

Ha dicho que se planteó el salto de poesía a novela como una especie de desafío y juego, con el que ha estado tres años, y ha dicho que un libro sin editores es un manuscrito: "El libro se completa cuando hay alguien que te ayuda, te aconseja y te dice qué camino debes tomar".

Nacida en Segovia en 1992 y con el grado de Estudios Ingleses, Elvira Sastre publicó en 2013 su primer poemario, 'Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo', un año después llegó a las librerías su segundo poemario, 'Baluarte'; en 2015 publicó la antología de poemas 'Ya nadie baila', y en 2016 lanzó su cuarto poemario 'La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida'.

MENOS GUERRA CIVIL, MÁS REPÚBLICA

El premio ha recibido 742 manuscritos de España, Argentina, México y Colombia, así como novelas de Estados Unidos, con temas como la infidelidad, la maternidad y el suicidio, con una caída de los temas vinculados a la Guerra Civil, y un repunte de las novelas de la República y la Segunda Guerra Mundial.

Han integrado el jurado Rosa Montero, Agustín Fernández Mallo, Pere Gimferrer, Lola Larumbe y Ramírez, que ha destacado que la novela es una "indagación sobre el sentido del amor desde la perspectiva de quien está descubriendo la vida".

Como presidenta del jurado, Rosa Montero ha explicado que el premio es a la novela pero también al futuro de la autora, ya que esta tiene mucho potencial, "veracidad y vitalidad", con una escritura absolutamente reconocible y una inocencia sabia; mientras que Fernández Mallo ha ensalzado el tratamiento muy sabio del sexo, y el hecho de tejer una teoría sobre el amor.