Emma Suárez: "Hemos vivido un tiempo de silencio que nos ha propuesto mirar hacia dentro"

Presenta en el Bcn Film Fest 'Una ventana al mar' junto a su director, Miguel Ángel Jiménez

BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La actriz Emma Suárez ha considerado este viernes que la crisis sanitaria del coronavirus y las semanas de confinamiento han sido un tiempo de silencio, y ha añadido en una entrevista de Europa Press: "Hemos vivido un tiempo de silencio que de alguna forma nos ha propuesto a todos mirar hacia dentro".

La artista madrileña, que este viernes ha pasado por el Bcn Film Fest con la película 'Una ventana al mar', de Miguel Ángel Jiménez, encarna a María, una mujer enferma que realiza un viaje a Grecia, y ha enumerado que la pandemia también ha puesto de relieve "la importancia del otro, de comunicarse, la necesidad que se tiene del otro, la capacidad de dar y la solidaridad con los sanitarios, que han sido absolutamente generosos con lo que han hecho".

"Para mí también ha sido un descubrimiento ver nuestra capacidad de adaptacón a situaciones extremas y el encuentro con los demás, la dificultad de no poder verse provocaba la necesidad de verse, de tocarse, abrazarse", ha añadido Suárez, que ha considerado que la película tiene bastante que ver con la situación actual.

No obstante, su personaje narra un viaje interior y una toma de conciencia sobre la muerte, que para Suárez: "Forma parte de nuestra vida y es algo a lo que deberíamos estar más disponibles quizás, porque es una verdad que va a suceder y, sin embargo, siempre se convierte en algo trágico y dramático".

EL MIEDO

En el caso de María, el viaje pone de manifiesto que vivir sometido al miedo no te deja ser quien eres, aunque la actriz ha reivindicado que el miedo puede convertirse también en un aliado: "Para mí, el miedo es un cómplice: cuando recibo un proyecto que me gusta, puede ser un reto, un desafío, que me provoca muchísimo porque significa que hay una aventura y que voy a apender cosas".

En cuanto a la interpretación del personaje, el reto para Suárez ha sido encarnar a una mujer que en gran parte se manifiesta metafóricamente a través de las imágenes de la película, fotogramas de la isla de Nisyros y de su interacción con ella a través de "la tierra, las manos y el agua".

Su cáncer le hace "tomar las riendas de su vida y empezar a tomar decisiones pero sin ningún dramatismo", por lo que esta mala noticia es una oportunidad para su personaje de descubrirse y decidir qué hacer con su vida.

EMPODERAMIENTO

En declaraciones a Europa Press, Miguel Ángel Jiménez ha explicado que se encontraba en la isla de Nysiros y su madre acababa de morir, y fue allí donde se le ocurrió la idea, con la que quería transmitir esperanza y osadía: "Cuando esta mujer se atreve, la vida da cosas buenas".

"Me gustaría pensar que si alguien ve la película, piensa en atreverse a hacer algo, llamar a alguien o hacer algo. Eso me reconfortaría", ha dicho el director, que le ha conferido a la isla griega, como si fuera un personaje, el poder de empoderar y llenar a la protagonistas hasta el punto de que encuentre su lugar.