Las empresas de Catalunya pueden solicitar las ayudas RedIA para incorporar IA en sus negocios

Archivo - Un trabajador transportando productos en un almacén, en una imagen de archivo. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha impulsado, a través de Red.es, una nueva línea de apoyo destinada a empresas de Catalunya, las ayudas RedIA, con un presupuesto de 130 millones de euros para financiar proyectos para incorporar inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías duales.

Las solicitudes para esta ayuda podrán presentarse hasta el 7 de octubre, y las empresas interesadas deberán enfocar sus iniciativas en ámbitos como IA, robótica, sistemas de navegación, tecnologías espaciales, ciberseguridad, materiales avanzados o sensores inteligentes, informa el Ministerio en un comunicado este jueves.

En concreto, deberán definir tanto la tecnología empleada como el ámbito de aplicación, que podrá pertenecer a cualquier sector económico, salvo el sanitario, expresamente excluido de esta convocatoria, por contar con una línea específica, RedIA Salud, que será convocada "próximamente".

Las ayudas están dirigidas a iniciativas empresariales que apuesten por el desarrollo experimental de nuevos productos, procesos o servicios, o la mejora sustancial de los ya existentes, por lo que deberán incorporar prototipos, pruebas piloto o validaciones tecnológicas como parte de su ejecución.

En esta ocasión, podrán participar empresas con domicilio fiscal en España con hasta tres proyectos, de los cuales se financiarán un máximo de dos por entidad: el presupuesto asignado para cada uno oscila entre un mínimo de 400.000 euros y un máximo de 5 millones de euros, y la ayuda cubrirá entre un 25 % y un 60 % del importe total.