Las empresas exigen que Lleida pase a fase 2, con "microconfinamientos" si hay focos

Se sienten "abandonadas" y piden a la Generalitat ayudas como en Ódena (Barcelona)

LLEIDA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Lleida, Jaume Saltó, ha asegurado este viernes que los empresarios han reclamado durante esta semana a organismos e instituciones que la región sanitaria de Lleida pase a la fase 2 de la desescalada en la epidemia de coronavirus y, si hay algún foco, que se planteen "microconfinamientos" o una fase intermedia.

Saltó ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa telemática, acompañado de los vicepresidentes Manel Llaràs, Marc Cerón y Estanislau Grau, tras conocer que la región sanitaria de Lleida no pasará el lunes a la fase 2, en la que ya está la región del Alt Pirineu i Aran.

En su intervención Saltó ha explicado que los empresarios se sienten "abandonados por los políticos del territorio" y ha reclamado a la Generalitat ayudas como las acordadas para la Conca d'Òdena (Barcelona).

"Como Lleida no pasará el lunes y pasó costar de la 0 a la 1 queremos que la Generalitat invierta directamente para compensar el mal que se ha hecho", ha dicho.

"Lleida es Catalunya. Necesitamos que os portéis igual que con la zona de Ódena. Quizás la única diferencia es que de allí hay dos conselleras. Todos somos catalanes y necesitamos igualdad", ha dicho en referencia a la consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, y a la de Salud, Alba Vergés, que reside en Igualada (Barcelona).

"Políticos e instituciones del territorio, que representáis al territorio, que os votamos desde aquí, necesitamos que estéis al lado del empresariado", ha insistido.

LLEIDA NO ES BARCELONA

Ha propuesto que a mediados de la semana que viene la región sanitaria de Lleida esté en fase 2 y si no toda la Plana, gran parte, revisando densidades, y ha argumentado que "no puede ser que Lleida esté igual que Barcelona".

"Desgraciadamente ayer se nos comunicó que Nissan cierra, con 3.000 trabajadores directos y muchos más indirectos. Es una mala noticia, pero no pasar de fase quiere decir que 10.000 trabajadores de Lleida del sector de la hostelería continúan sin trabajar. No sé qué es más grave", ha afirmado el empresario, que ha recalcado que en el caso del cierre de Nissan el poder de decisión está lejos, mientras que la de cambiar de fase se toma en Catalunya.

"CONFINAMIENTOS SELECTIVOS"

En caso de rebrote, Saltó es partidario de confinamientos selectivos: "Si es una población que se confine esa población, si es una empresa que se gestione en esa empresa".

"Nosotros hemos pedido que si no podemos pasar a fase 2, pasar a una 1,5 en la que se puedan hacer más cosas y la economía se vaya reactivando, porque cada semana que se tarde en abrir la economía habrá más empresas que no abrirán", ha agregado.

Saltó ha apuntado que cuando se inició el confinamiento el argumento principal era evitar colapsar el sistema sanitario y, en este sentido, ha precisado que en Lleida las UCI no están saturadas y tampoco el hospital de referencia.

"No lo entendemos y decimos basta. No entendemos cómo los políticos del territorio no se están movilizando para defender los intereses empresariales", y ha añadido que son los empresarios quienes generan riqueza.

"Por favor, administraciones, hagamos desescaladas focalizadas o microconfinamientos, pequeñas cosas. Hemos de comenzar a actuar, no puede ser que el lunes Lleida no pase de fase", ha afirmado Saltó.

Según sus datos, no solo afectará a los 10.000 trabajadores de hostelería sino también a los del comercio, y ha dicho que a 20 kilómetros hay otra provincia, refiriéndose a Huesca, "donde hay focos importantes en mataderos y están en fase 2", y ha agregado que es necesario que esa gente venga a comprar a Lleida, porque es su capital referente.