Las empresas familiares creen que "Lleida tiene que subir su autoestima como territorio empresarial"

La Associació Empresa Familiar celebra su 20 aniversario

LLEIDA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unos 200 empresarios han participado este miércoles en la celebración del 20 aniversario de la Associació Empresa Familiar de Lleida, en la que su presidente, Marc Cerón, ha pedido un cambio de paradigma a nivel de inversión pública y de captación de inversiones y ha dicho que "Lleida tiene que subir su autoestima como territorio empresarial".

"Lleida no puede permitirse la fuga de capital empresarial, no puede estar en la cola en inversión en infraestructuras, no puede tener un déficit en espacio industrial y no puede tener municipios donde aún no lleguen conexiones de internet debidamente", ha afirmado Cerón en su discurso.

El presidente ha agregado que "Lleida no puede tener rivalidad con un territorio vecino situado a 20 kilómetros de la capital en el que sean más fáciles los trámites de apertura y legalización de una actividad económica".

La jornada, celebrada en la Llotja de Lleida, ha comenzado con una conferencia del consultor internacional Xavier Marcet y ha continuado con una mesa redonda en la que las empresas centenarias Torrons i Mel Alemany, Agustí Mestre, Ferreteria Ramon Soler y JCA Cinemes han explicado sus experiencias.

La Associació Empresa Familiar ha hecho un homenaje a los cuatro alcaldes de Lleida de los últimos 20 años, Antoni Siurana, Àngel Ros, Fèlix Larrosa y Miquel Pueyo, aunque al acto no ha asistido Ros por ser positivo de Covid-19, según ha explicado la organización.

La entidad ha reconocido la labor de la Diputación de Lleida, la Universitat de Lleida (UdL), con la que la entidad comparte la Cátedra de la Empresa Familiar, y ha homenajeado a los socios fundadores de la asociación que todavía están en activo: Romero Polo, Unipreus, Clanser, Moda Íntima Vania, Granja Castelló, Transports Tarragona y Àrids Romà.

Al acto han asistido también representantes de otras organizaciones empresariales como COELL, la Cambra de Comerç i Indústria de Lleida y Pimec.