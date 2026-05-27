Las empresas del sector del deporte en Catalunya aumentan un 18,4% entre 2018 y 2024, según Pimec

El presidente de Pimec Antoni Cañete, el conseller de Deportes Berni Álvarez y el presidente de Pimec Esports, August Tarragó, durante la presentación del 'Informe econòmic de la Indústria de l'esport de Catalunya 2018-2024' - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El número de empresas del sector del deporte en Catalunya ha aumentado un 18,4% entre 2018 y 2024, mientras que también ha crecido el peso relativo del sector sobre el total de empresas, del 1,06% al 1,27% (+20,3%), según un estudio de Pimec Esports.

Lo han explicado este miércoles el presidente de Pimec Esports, August Tarragó, y el director de Estudis y Anàlisi Econòmica de Pimec, Moisès Bonal, junto a su presidente, Antoni Cañete, y el conseller de Deportes, Berni Álvarez, durante la presentación del 'Informe econòmic de la Indústria de l'esport de Catalunya 2018-2024'.

Este estudio tiene por objetivo realizar una aproximación, cuantificando con cifras, de la situación del sector del deporte en Catalunya, con una visión global y analizando cuál está siendo su crecimiento en los últimos tiempos.

Así, una de las conclusiones del estudio es que el tejido empresarial del sector es mayoritariamente de pequeña dimensión, ya que el 98,6% de las empresas tienen menos de 50 trabajadores, por lo que Cañete ha valorado que es una actividad donde los autónomos, micro y pequeñas empresas "son un ascensor social y están generando una actividad importante" en la economía.

"A veces no somos conscientes de la actividad directa que genera el deporte y de lo que significa como tractor esta actividad", ha añadido Cañete, que ha destacado el liderazgo de Catalunya y Barcelona en eventos deportivos, como la Fórmula 1 y la Vuelta Ciclista.

El estudio también recoge que las actividades deportivas propiamente dichas (gestión de instalaciones, clubes, centros deportivos y otros servicios vinculados al deporte) concentran más del 80% de las empresas del sector.

Estas actividades han crecido un 17,5% desde 2019, mientras que la educación deportiva y recreativa ha aumentado en casi un 50%, mientras que las empresas de comercio y fabricación de artículos deportivos han disminuido.

Además, Tarragó ha explicado que el empleo en el sector del deporte ha crecido un 18,2% entre 2021 y 2023, un incremento muy superior al del número de empresas en el mismo período, lo que indica un proceso de crecimiento de la dimensión empresarial.

Ha valorado que ganar dimensión implica poder incorporar más talento, poder incorporar salarios más altos y hacer más inversiones, por lo que ve "absolutamente necesario" un incremento de volumen en el sector.

IMPACTO ECONÓMICO

En términos económicos, el sector ha mejorado sus resultados entre 2022 y 2023, aunque todavía se mantiene por debajo del conjunto del sector servicios: los ingresos han crecido un 16,6%, especialmente impulsados por el comercio al por menor de artículos deportivos, y por encima del crecimiento del PIB.

Los ingresos del sector representan el 0,42% del PIB catalán y el resultado antes de impuestos ha pasado de negativo en 2022 a positivo en 2023, aunque sigue por debajo del conjunto de los servicios, y Tarragó ha destacado que los ratios de rentabilidad económico-financiera han mejorado, pero todavía se sitúan en niveles bajos y "por debajo del global de los servicios".

Por lo que respecta a la competitividad, las empresas deportivas son menos competitivas que las del conjunto de los servicios, pero presentan un nivel de endeudamiento ligeramente inferior.

"Hay un dinamismo evidente y seguimos creciendo", ha añadido Tarragó, a pesar de unos años con dificultades para el sector que, ha dicho, condicionan todavía los datos del estudio hasta 2024.

"ASCENSOR SOCIAL"

Cañete ha reivindicado que en el deporte hace falta una mirada y actividad económica y de aportación de puestos de trabajo, y ha pedido facilidad de acceso a financiación: "Es un sector que necesita de este acceso a financiación y condiciones que le permitan atender un momento de cambio, incorporar nuevas tecnologías y dar un diferencial de competitividad, de gestión y de aportación de valor en el propio deporte".

Además, ha afirmado que el sector, tras una situación compleja en los últimos años, por el impacto del covid, la sequía y el aumento de costes energéticos, está haciendo bien sus deberes al haber crecido casi un 19%: "Desde las instituciones y gobiernos debemos escuchar al sector".

Según él, es una actividad que es "ascensor social y que genera salud" por lo que ha defendido que todas las inversiones que se puedan hacer en deporte significan ahorro en el ámbito sanitario.

BERNI ÁLVAREZ

Álvarez ha explicado que las políticas de la Conselleria están orientadas a la simplificación administrativa y la mejora de instalaciones deportivas, y ha puesto especial énfasis en el turismo deportivo: "Genera muchísimo movimiento a nivel económico, no solo porque venga gente y consuma; a nivel tecnológico y de profesionales del deporte también aporta un valor añadido muy grande".

En este sentido, ha destacado que el sector del deporte también forma parte del tejido económico del país y ha recordado que entre 6 y 8 millones de lo que se recaude por la tasa turística "volverá al circuito de los deportes".

Respecto a los grandes eventos deportivos en Catalunya, ha dicho que el deber de la Conselleria es planificarlos bien y ha asegurado que siempre exigen tres cosas: que haya impacto económico, una parte competitiva que ayude a la gente que forma parte del deporte, como los clubes catalanes, y un impacto social, con actividad social integradora que pueda ayudar al territorio.

Además, ha afirmado que están cerrando el calendario para que cada año se celebre uno de estos eventos: "Tienes Barcelona como gran eje, pero Catalunya tiene capacidad para hacer cosas en todo el territorio".