Enric Auquer y Diana Gómez protagonizan un 'thriller' sobre el dispositivo policial del 17-A

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Enric Auquer, Diana Gómez y Mónica López protagonizarán 'Cronos', un 'thriller' dramático que relata la activación del dispositivo policial tras los atentados en las Ramblas de Barcelona y los 5 días que siguieron.

La película, dirigida por Fernando González Molina y escrita por Alberto Marini, se rodará durante 8 semanas en diferentes localizaciones de Catalunya y llegará a cines en 2026, informa la productora en un comunicado de este viernes.

El largometraje es fruto de más de dos años de investigación con testimonios reales de la mano de los periodistas Nacho Carretero y Arturo Lezcano, y cuenta con el apoyo de los Mossos d'Esquadra, la Guardia Urbana de Barcelona y los Bombers de Barcelona, entre otros.