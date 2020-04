Entidades ecologistas piden reintroducir en los Pirineos un oso de la cordillera Cantábrica

LLEIDA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de organizaciones conservacionistas de Francia y España han planteado a los ministerios de Transición Ecológica de ambos países que se evalúe el efecto de la muerte del oso Cachou sobre la viabilidad de la población pirenaica y la posibilidad de iniciar los procedimientos para la reintroducción de un ejemplar macho desde la población osera de la cordillera Cantábrica en los Pirineos, con el objetivo de compensar la muerte del animal y fortalecer la variabilidad genética de la población de osos.

Las organizaciones conservacionistas españolas y francesas han asegurado este miércoles en un comunicado conjunto que han escrito a sus Ministerios respectivos para exigir que se les comuniquen a ellas y a la prensa todos los informes que permitan esclarecer las causas reales de la muerte del oso Cachou de seis años en plena juventud.

Las entidades firmantes piden la comunicación de la necropsia completa del oso, incluidos los resultados de los análisis toxicológicos, en busca de venenos y quieren conocer el informe técnico que especifica en qué condiciones se realizó la experimentación de un producto químico en carroñas para provocar la aversión de Cachou hacia la carne.

Estas entidades insisten en saber el nombre del producto, su fórmula, las dosis empleadas en qué cantidades de carroña y quien autorizó esta experimentación sobre una especie protegida en peligro de extinción.

Ecologistes de Catalunya, FAPAS, Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, Ipcena, Seo Birdlife, WWF España, Trenca y Naturaleza Rural son las entidades españolas que hacen las peticiones.

Por parte francesa, participan miembros de la coordinadora CAP Ours (Coordination Associative Pyrénne pour l'Ours), Altaïr Nature, Animal Cross, Association Nature Comminges (ANC), Comité Écologique Ariégeois (CEA), Conseil International Associatif pour la Protection des Pyrénées (CIAPP, Fonds d'Intervention Eco- Pastoral - Groupe Ours Pyrénées (FIEP), France Nature Environnement (FNE), France Nature Environnement Midi- Pyrénées (FNE Midi-Pyrénées), Nature en Occitanie, Société d'Etude de Protection et d'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest - Pyrénées-Atlantiques (SEPANSO 64), Société nationale de protection de la Nature (SNPN), Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM), Sours y WWF France.