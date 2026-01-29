Entidades económicas catalanas: La nueva financiación "no se puede considerar suficiente"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, en el Palacio de la Moncloa.- Eduardo Parra - Europa Press

Consideran que es una mejora importante respecto al modelo actual

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

Barcelona Global, Cercle d'Economia, Col·legi d'Economistes de Catalunya, Femcat, Fira de Barcelona, Foment, Pimec, RACC y las 13 Cámaras catalanas han señalado que la propuesta de reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) acordada entre el Gobierno y ERC es una mejora importante, pero que "no se puede considerar suficiente".

En un comunicado conjunto este jueves, las entidades han explicado que la propuesta "solo da respuesta a algunas de las demandas" que hicieron en marzo de 2024.

"Esta propuesta es un punto de partida para alcanzar mayores niveles de justicia y transparencia en la financiación territorio, aunque está alejado de las cuotas de autogobierno a las que Catalunya aspira", han asegurado, y han tildado al actual modelo de financiación de caduco.

Han explicado que los años transcurridos desde 2014 --momento en el que se debía reformar el modelo-- y el tensionamiento de los servicios públicos "imprimen un sentido de urgencia y aconsejan aprovechar la ventana de oportunidad" que, han dicho, se abre con el trámite parlamentario para profundizar en la reforma del sistema.

Han celebrado que se inicien los trámites parlamentarios y han pedido a los partidos políticos catalanes que "trabajen juntos para garantizar" que los avances obtenidos se consoliden en el futuro.

En todo caso, han insistido en que esta propuesta debe entenderse "como un punto de partida" que, textualmente, no es suficiente en determinados aspectos que es necesario desarrollar para dar respuesta a las reclamaciones que se han hecho desde Catalunya.

CRÍTICAS

Las entidades han subrayado que la propuesta es extensible al conjunto de las comunidades autónomas y que las beneficia a todas.

Por ello, han dicho que no se entienden "las muchas críticas" que se han hecho, que han dicho que están basadas en que el acuerdo se ha alcanzado entre el Gobierno y partidos catalanes.

Han recordado que este ha sido el pacto que ha impulsado las revisiones del SFA "casi siempre", y que lo que se debe discutir es la propuesta y no su génesis.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Sobre la propuesta, las entidades han destacado que el nuevo sistema reduciría el desequilibrio entre el Gobierno y las comunidades autónomas que se ha acumulado en los últimos años.

Además, han dicho que la eliminación de los fondos de cooperación y competitividad "mejora la transparencia del sistema" y reduce la discrecionalidad del Gobierno a la hora de dotar de fondos el sistema de financiación, y que favorece a las comunidades más perjudicadas por el actual modelo, como Catalunya, Murcia y Comunidad Valenciana.

Han añadido que el actual sistema de anticipos genera "importantes dificultades de tesorería" a las comunidades autónomas, por lo que eliminarlas permite reforzar los mecanismos de corresponsabilidad fiscal.

Sobre la ordinalidad, han dicho que "parece" que la propuesta la respeta para Catalunya, aunque han alertado de que se debe vigilar que siga haciéndolo más allá de 2027.

Por otro lado, han señalado que el modelo de financiación es "responsable solo de una parte del déficit fiscal de Catalunya" y que otros factores como el gasto territorializado son igual o más importantes.

SINGULARIDAD

Han puesto en valor que la propuesta abre la puerta a que las comunidades autónomas avancen en la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los impuestos, algo que han dicho que es "un paso fundamental para avanzar en la ineludible necesidad" de dar mayor corresponsabilidad fiscal a las comunidades.

"Este paso no es fácil y se debe hacer bien", han dicho, y han añadido que es necesario asegurar el máximo de eficiencia posible para asegurar el buen funcionamiento del sistema de recaudación fiscal.

Por otro lado, han señalado que la propuesta permite que las competencias no hegemónicas se financien con una participación adicional del IVA y no con transferencias puntuales.

Para ellas, es un "paso fundamental" para dotar al sistema de mayor predictibilidad y evolucionar hacia un sistema basado en el ingreso y no en el gasto.

DÉFICIT Y FORALIDAD

Las entidades han señalado que la propuesta tiene un impacto sobre el déficit público, ya que el aumento de gasto "se debe pagar" bien con un ajuste significativo --textualmente-- del gasto del gobierno o con un aumento de ingresos.

Por ello, han señalado que una forma de incrementar ingresos sin aumentar la presión fiscal ni el déficit es "destinar aquella parte de los aumentos de recaudación tributaria de los últimos años por encima de la tendencia prevista".

Por otro lado, han hecho hincapié en que mientras se mantenga el régimen foral en País Vasco y Navarra, "existirá tensión en la financiación territorial y persistirá la legítima aspiración de las comunidades autónomas de régimen común a que el trato sea igual en toda España".