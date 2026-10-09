El episodio de fuerte viento en el Alt Empordà (Girona) finaliza sin incidencias destacadas

Archivo - Varias personas caminan durante el temporal por viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivado este viernes por la mañana el plan Ventcat tras finalizar sin incidencias destacadas el episodio de viento fuerte de componente norte en el Alt Empordà (Girona), informa en un comunicado este viernes.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha registrado una racha máxima de 127 km/h en Portbou (Girona).

Por su parte, los Bombers de la Generalitat recibieron una quincena de avisos por incidencias relacionadas con el viento, ninguna de gravedad, y la mayoría de las actuaciones más destacadas se han concentrado en Girona, con 9 árboles caídos.