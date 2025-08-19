ERC asegura que "no hay ningún acuerdo ni preacuerdo" de Presupuestos con Collboni

Archivo - La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, durante un pleno en el Ayuntamiento de Barcelona, a 28 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de ERC ha asegurado que "no hay ningún acuerdo ni preacuerdo" con el gobierno municipal del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de cara a los Presupuestos de 2026.

En un comunicado, la formación ha expresado su sorpresa ante las declaraciones de Collboni en una rueda de prensa martes, donde ha asegurado que ve "avanzado" un preacuerdo con los republicanos, mientras que estos incluso descartan que hayan habido conversaciones al respecto.

"No se ha producido ninguna conversación ni reunión para encarar una negociación de las cuentas", han subrayado los de Elisenda Alamany, que aseguran que ERC ni siquiera ha trasladado alguna petición para que sea incorporada en las cuentas del año que viene.

De hecho, sostienen que en estos momentos trabajan en hacer seguimiento de los acuerdos suscritos con el gobierno municipal para la aprobación de los anteriores presupuestos, que finalmente fueron prorrogados al no prosperar la negociación con BComú.

Collboni también ha asegurado que su gobierno está dispuesto a ser flexible para sacar adelante unas nuevas cuentas y unas nuevas ordenanzas fiscales, y que esperan presentar "en tiempo y forma" una propuesta que compartirán con el resto de grupos.