ERC condena la "represión" del Estado iraní y pide a la UE diplomacia y sancionar a responsables

BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

ERC ha condenado la "brutal represión" del Estado iraní contra las protestas pacíficas para reclamar mejores condiciones de vida, derechos fundamentales y libertades democráticas, y ha pedido a la UE promover mecanismos diplomáticos y sanciones dirigidas a los responsables de violaciones de derechos humanos.

En un comunicado este miércoles, los republicanos también han pedido que la UE reclame a Estados Unidos e Israel "contención para evitar una escalada militar que pueda agravar la situación".

El texto también ha acusado a estos dos países de "contribuir a la inestabilidad de la región mediante amenazas de bombardeos contra Irán, que solo aumentan la tensión y el riesgo de una escalada militar con consecuencias graves para la población civil y la estabilidad regional".

ERC ha expresado su apoyo a la oposición iraní "que reclama una vía democrática y pacífica para acabar con el régimen teocrático", y ha mostrado su solidaridad con la población civil víctima de la represión en las protestas.

Los republicanos han reivindicado la diplomacia como "única fórmula para la resolución pacífica del conflicto", y han defendido que cualquier actuación internacional debe basarse exclusivamente en el diálogo, la diplomacia y los acuerdos multilaterales.