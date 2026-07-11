ERC defiende que el Pla de Pobles llegará toda Catalunya: "Ha venido para quedarse"

Archivo - El líder de ERC, Oriol Junqueras (c), durante una reunión de las direcciones de ERC y EH Bildu, en la sede de ERC, a 10 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general adjunto de ERC, Oriol López, ha celebrado este sábado la puesta en marcha este julio del Pla de Pobles y ha defendido que llegará a toda Catalunya: "Ha venido para quedarse".

"El Pla de Pobles llegará a todas partes y es un horizonte de futuro para aquellas personas, ayuntamientos y alcaldes que quieran transformar y mejorar la vida en las poblaciones que tienen menos habitantes en este país, que son muchas", ha subrayado en declaraciones a los medios.

El plan, fruto del acuerdo presupuestario del Govern con ERC, supone una inversión de 400 millones durante los próximos cuatro años y se dirige a 807 entes locales: los 725 municipios de menos de 5.000 habitantes de Catalunya, a las 65 Entidades Municipalistas Descentralizadas (EMD) y las 17 capitales de comarca de menos de 15.000 habitantes.

Según López, es un complemento también al Pla de Barris para lograr "un equilibrio territorial y de oportunidades para todo el mundo de este país, para sus 8 millones de personas".

"Igual que el Pla de Barris cambió la fisonomía de los barrios de las grandes ciudades del país, esto cambiará muchos pueblos y llegará muy rápido a los pueblos de este país", ha subrayado.