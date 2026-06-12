ERC espera que la sentencia del TJUE sobre la Amnistía consolide el aval del Abogado General

El líder de ERC, Oriol Junqueras, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

ERC ha afirmado que el 16 de julio será una "fecha relevante para culminar el recorrido jurídico de la Ley de Amnistía" y espera que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consolide el aval del Abogado General del TJUE.

Así se ha expresado ERC en un comunicado este viernes después de que el Tribunal haya informado de que emitirá las dos primeras sentencias sobre las dudas de los tribunales españoles en la aplicación de la Ley Orgánica de Amnistía y su compatibilidad con el Derecho comunitario.

"Las conclusiones del Abogado General del TJUE ya fueron claras en avalar su compatibilidad con el derecho europeo", ha sostenido el partido en referencia a los dictámenes en los que descartó que la tramitación de la ley responda a una autoamnistía, que colisione con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo o que afecte a intereses financieros de la UE.

Así, ERC espera que la sentencia del próximo 16 de julio "consolide este criterio y que, posteriormente y sin dilaciones, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo hagan posible la aplicación íntegra de la Amnistía, poniendo fin a la judicialización de la política".

El Alto Tribunal europeo se pronunciará un año después de que tuvieran lugar las vistas correspondientes en la Gran Sala que componen quince jueces, y siete meses después de que el Abogado General Dean Spielmann leyera sus conclusiones sobre los casos.