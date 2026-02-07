ERC exige la dimisión de Puente y Paneque ante la "quiebra" del sistema ferroviario

Manifestación de ANC y CdRep ‘Prou! Única via: independència’, a 7 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Vicesecretaria de Trabajo y Economía de ERC, Laura Pelay, ha exigido este sábado la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y de la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, antes de la manifestación de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y el Consell de la República (CdRep) 'Prou! Única via: independència!' considerando que el sistema ferroviario catalán está en una situación de "quiebra" que, según ella, afecta a la salud mental de los usuarios.

Pelay ha reclamado la aceleración del traspaso integral de la red y la ejecución inmediata de las inversiones pendientes tras denunciar que la ciudadanía vive en una "ruleta rusa" diaria, y llama a los trabajadores y estudiantes a salir a la calle a protestar por la situación.

También ha confirmado que su formación participará en las protestas de este sábado por la tarde y ha afirmado que esta es una "lucha compartida de toda la sociedad catalana para lograr unos trenes dignos que dejen de ser un obstáculo para el día a día de las familias".