ERC lamenta la muerte de Carles Solà, que defendió la educación como "herramienta de igualdad"

El exconseller de Universidades y exrector de la UAB Carles Solà - UAB

BARCELONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

ERC ha lamentado la muerte del exrector de la UAB y exconseller de Universidades Carles Solà, que ostentó este cargo entre 2003 y 2006 a propuesta de ERC, durante el primer Govern tripartito de Pasqual Maragall, y ha reconocido su tarea profesional y política en defensa de la educación como "herramienta de igualdad".

En un comunicado de este sábado, han destacado su tarea al frente del departamento con propuestas en el ámbito de la financiación del mundo universitario, la creación de un Fondo Territorial específico para dar apoyo a universidades fuera del área metropolitana de Barcelona y el establecimiento de una subvención mínima por alumno.

ERC remarca que Solà supo trasladar sus valores de la educación como herramienta de igualdad y de justicia "y como elemento de innovación para conseguir un país líder", y han trasladado su pésame a sus familiares y amigos.