ERC pide al PSOE dejar de "culpar al árbitro" y hacer limpieza interna tras la sentencia a Ábalos

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha pedido al PSOE "dejar de limitarse a culpar al árbitro por el hecho de que no sea neutral y hacer limpieza", en referencia al Tribunal Supremo (TS) tras la sentencia al exiministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de cárcel.

"Sabemos que el árbitro no es neutral, lo sabemos los independentistas que lo hemos padecido en nuestras carnes. Pero esto no se resuelve limitándose a culpar al árbitro", ha sostenido en una rueda de prensa en la sede del partido este lunes.

La dirigente republicana ha asegurado que el PSOE tiene un problema que no ha afrontado desde el primer minuto y que ha dejado pudrir y ha agregado: "Una cosa es el posible 'caso Begoña' y otra es la porquería que está saliendo estos días. Y el presidente de España no se puede escudar en estos casos".

En este sentido, ha agregado que "el caso Begoña también está sirviendo para que la mayoría de los ciudadanos del Estado vea la realidad de la justicia española".

"GOLES EN PROPIA PUERTA"

Alamany ha insistido en que el PSOE debe explicar "qué medidas tomará a partir de ahora para dejar de victimizarse, dejar de decir que, evidentemente, el árbitro está comprado, y alejarse de esta situación".

"Que deje de meterse goles en propia puerta y que haga limpieza. Los casos Koldo, Ábalos, Cerdán y Leire son porquería, son goles en propia puerta. Y el PSOE debe hacer limpieza", ha zanjado.

El Tribunal Supremo ha condenado este lunes a Ábalos a 24 años de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 y al empresario Víctor de Aldama a cuatro y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.

JOAN IGNASI ELENA

Por otra parte, preguntada por la declaración este lunes ante el juez del diputado de ERC y exconseller Joan Ignasi Elena como cooperador necesario de un presunto delito de prevaricación, Alamany ha destacado que se habla "desde un inicio de un tema administrativo, tal como dijo la Oficina Antifrau".

"Elena siempre ha dicho que está dispuesto, evidentemente, a aclarar todo lo que se le pida. Por tanto, hoy ha hecho precisamente eso", ha concluido.

Elena ha negado conocer al exalcalde de Altafulla (Tarragona) y diputado en el Congreso por los Comuns, Félix Alonso Cantorné, y ha descartado cualquier vinculación política con él, tras su declaración, enmarcada en la causa por la que el Tribunal Supremo investiga a Alonso.